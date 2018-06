Frozinone i Valjadolid opet u elitnom rangu

Duboko u sjenci Mundijala u Rusiji odigrača su se dva veoma važna meča za plasman u dvije od pet najjačih liga svijeta.

U finalima baraža za plasman u Seriju A, odnosno Primeru, slavili su igrači i navijači Frozinonea i Valjadolida.

Frozinone, koji je na volšeban način, golom nezainteresovane Fođe u 89. minutu za 2:2 ostao bez direktne promocije u posljednjem kolu (u Seriju A tada ušla Parma), u revanšu finala plej-ofa je savladao Palermo sa 2:0.

Nakon što su Sicilijanci na svom terenu slavili 2:1, večeras su „kanarinci“ na svom terenu slavili pogocima Rafaela Majela u 52. i Kamila Ćana u 96. minutu.

Time su izborili drugu sezonu u Seriji A, u kojoj su igrali samo u takmičarskoj godini 2015/2016.

FT Frosinone 2 Palermo 0. Frosinone promoted to Serie A for the second time in the club's history as the tie ends 3-2 on aggregate. Roberto Stellone loses for the first time as Palermo manager. #SerieB pic.twitter.com/esBppNA58e