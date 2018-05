Fudbalski haos u Francuskoj: Korzikanci zabranili gostima da uđu na stadion

Nevjerovatne scene na Korzici - meč između domaćeg Ajačija i Avra, u plej-ofu za ulazak u prvu francusku ligu, nije odigran, jer domaći navijači nisu dozvolili gostujućim igračima da uđu na stadion!

Kada se autobus sa igračima Avra približio odredištu, pristalice Ajačija napravili su blokadu i kamenjem zasuli goste.

Meanwhile in France, AC Ajaccio fans have blocked off the Le Havre team coach resulting in the match being suspended.. #ACAHAC 🇫🇷 pic.twitter.com/TfeUiTw5Ea