Fulam, prvi novajlija koji je prebacio 100 miliona za ljeto

Kada klubovi uđu u Premijer ligu, zarade ogroman novac od TV prava, a potom i od karata i raznoraznih drugih prihoda.

Neki štede, probaju da igraju u eliti sa malo izmijenjim sastavom u odnosu na onaj koji je igrao u Čempionšipu, a neki troše velika sredstva.

Niko, međutim, do sada nije uradio ono što je Fulam, koji je postao prvi povratnik u Premijer ligu (li debitant) da je potrošio preko 100 miliona funti u ljetnjem prelaznom roku.

Slaviša Jokanović je nakon velikog uspjeha sa timom koji je prije godinu malo ko vidio u Premijeršipu dobio velika sredstva od Šahida i Tonija Kana i nije prestao da ih troši sve do posljednjih minuta prelaznog roka.

Fulam je doveo Žan-Mišela Serija iz Nice za 30 miliona eura, Aleksandra Mitrovića iz Njukasla za 20,2 miliona (plus bonusi šest miliona), Alfija Mosona iz Svonsija (16,85 plus 5,6), golmana Fabrija iz Bešiktaša (šest), Maksima le Maršana iz Nice (četiri), a Borusiji Dortmund je platio i dvogodišnju pozajmicu Andrea Širlea 400.000 eura.

Ranije je na pozajmicu uzeo i Kaluma Čejmbersa iz Arsenala, kao i danas golmana Sevilje Serhija Rika.

Na te poslove je otišlo 77,45 miliona eura, i to bez bonusa, ali to nije bilo sve. Posljednjeg dana prelaznog roka je stigao i bek Bristola Džo Brajan (pominje se cifra od sedam miliona eura), i to tako što je ispred nosa otet Aston Vili, a završava se transfer Andre-Franka Zambo Angise, vrijedan 25 miliona eura.

Da je i taj transfer gotov, govori i činjenica da je Premijer liga objavila da je Fulam prvi povratnik koji je prebacio 100 miliona funti u ljetnjem prelaznom roku.

OFFICIAL: Fulham are the first side to spend over £100m in the summer transfer window after being promoted to the Premier League.