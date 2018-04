Furiozni Liverpul razbio Siti, Barsa brutalno kaznila greške i kikseve Rome

Liverpul je ostvario rezultat iz snova protiv Mančester sitija, atomskim fudbalom u prvom poluvremenu stekao tri gola prednosti i odbranio ih u nastavku za velikih 3:0.

"Redsi" nisu završili posao, Siti je toliko jak da može da nadoknadi zaostatak kod kuće, posebno ako gosti budu bez Salaha, koji je zbog povrede napustio teren početkom drugog poluvremena.

Na Nou kampu, Barsa je ubjedljivo savladala Romu 4:1. Leo Mesi nije postigao nijedan gol, Roma je sama sebi dala dva (autogolovi De Rosija i Manolasa), a odbrana Rimljana poklonila i pogotke Pikeu i Luisu Suaresu.

Džeko je postigao gol tanke nade za revanš na Olimpiku naredne sedmice.

Tok mečeva

Kraj na Nou kampu.

87. minut - Luis Suares je postigao prvi gol ove sezone u Ligi šampiona, Barselona vodi 4:1. Još jedna loša reakcija Rome u defanzivi.

30 - After failing to score with his first 30 shots in the Champions League this season, Luis Suarez finally scored with his 31st shot. Ended. — OptaJoe (@OptaJoe) April 4, 2018

80. minut - Roma stiže do gola, zaslužila ga je. Edin Džeko, nakon lijepe kombinacije sa Perotijem i El Šaravijem, koji je propustio loptu, a bosanski as spretno reagovao.

78. minut - velika šansa za Romu. Ter Štegen je pogriješio, a zatim na maestralan način ispravio grešku i bravurom odbranio šut Defrela. Njemački golman je zatim zaustavio i Perotija, izvadivši loptu ispod prečke.

Liverpul čuva 3:0, iako od 53. minuta igra bez Salaha, koji je zbog povrede prepona napustio teren. Veliki je to problem za Klopa, pred nastavak sezone.

Foto: Reuters

59. minut - 3:0 za Barselonu. Razbijena je Roma. Alison je zaustavio šut Suaresa, a odbijenu loptu proslijedio je Pike u praznu mrežu.

56. minut - drugi autogol na Nou kampu, i opet igrača Rome. Manolas je prvo skrenuo loptu u stativu, a zatim ga je lopta udarila u koljeno i završila u mreži.

53. minut - dobra pozicija za Mesija, koji je desnom nogom tukao u Alisona, sa vrha šesnaesterca.

Alba je umalo iznenadio Alisona, koji nije najbolje reagovao, ali je odbijenu loptu Mesi poslao preko gola.

46. minut - velika šansa za Romu, zicer. Peroti je glavom sa 7-8 metara šutirao pored gola.

Nakon prvih 45 minuta, Liverpul ima nestvarnih 3:0 protiv Mančester sitija na Enfildu.

Barselona vodi 1:0 protiv Rome, autogolom De Rosija.

41. minut - Roma je, čini se, oštećena na Nou kampu - sudija Makeli je dosudio faul Umtitija nad Pelegrinijem, izvukao ga van šesnaesterca, a izgleda da je bio u kaznenom prostoru...

38. minut - Barselona vodi, ali kakav peh za Danijelea de Rosija. Kapiten Rome je želio da spriječi dodavanje ka Mesiju, i sa vrha šesnaesterca pogodio ugao svog gola.

Igrači Liverpula razbili su Siti u svim elementima, u prvih pola sata. Ne treba, međutim, zaboraviti da je u njhovom duelu u Premijer ligi bilo u jednom trenutku 4:1 za "redse", a na kraju samo 4:3...

31. minut - ovo je trans, ovo je atomski fudbal. Liverpul vodi 3:0 protiv Sitija. Sadio Mane je strijelac, i to glavom sa peterca, na centaršut Salaha.

Liverpul igra kao u transu, navijači su u delirijumu, gosti djeluju izgubljeno... Siti je, međutim, toliko jak, da svakog momenta može da uzvrati.

Roma radi odličan defanzivni posao na Nou kampu. Mesi je iz daljine testirao Alisona, ali je Brazilac reagovao...

21. minut - Šou u Liverpulu - 2:0 za domaćina protiv moćnog Sitija. Aleks Okslejd Čembrlen.

18. minut - sreća uz Romu, Rakitić je udarcem sa 14-15 metara iskosa sa lijeve strane pogodio suprotnu stativu.

12. minut - Enfild je eksplodirao i poklonio se - Mohamedu Salahu. Egipćanin je pogodio za vođstvo protiv Sitija. Loša reakcija odbrane gostiju, koja je neodlučno pokušala da zaustavi Salaha i Firmina.

Mohamed Salah: Has scored 38 goals in 42 games for Liverpool in all competitions this season, including six in his last three #UCL — WhoScored.com (@WhoScored) April 4, 2018

10. minut - Sumnjiva situacija u šesnaestercu Barse, Semedo je bio iza Džeka, koji je pao, ali je sudija Makeli pokazao da nema faula. Moguće i da je pogriješio, kontakt je postojao...

Prvo uzbuđenje na Nou kampu. Suares je pogodio gol Rome, ali iz ofsajda.

Počeli su mečevi.

Druga dva četvrfinalna meča Lige šampiona igraju se večeras.

Nakon što je Kristijano Ronaldo sinoć torpedovao Juventus, navijači Barselone očekuju magiju Lea Mesija u duelu sa Romom.

Argentinac je imao problema sa povredom, ali je od prvog minuta na terenu...

‼️ #11FCB Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Luis Suárez y Leo Messi https://t.co/jH1CNICsK8 #UCL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 4, 2018

Na Enfildu se igra britanski derbi, duel dvije najatraktivnije ekipe Premijer lige.

Liverpul će pokušati da ponovi uspjeh iz prvenstva i savlada Mančester siti, budućeg šampiona Engleske.

Mohamed Salah je čovjek od koga zavisi mnogo toga... Aguera nema u sastavu Pepa Gvardiole, zbog povrede.

How we're lining-up at Anfield tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko#lfcvcity #mancity pic.twitter.com/wEeldnQ8F7 — Manchester City (@ManCity) April 4, 2018

