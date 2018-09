Gece bliže tribinama nego prvoj postavi Borusije

Mario Gece je prošao put kojim se rjeđe ide - od idola nacije, do momka kojeg više niko ne želi.

Čovjek koji je riješio finale Mundijala i donio Njemačkoj titulu u Brazilu je od te 2014. u velikom padu, a iz Bajerna se vratio u Borusiju, iako ga navijači u Dortmundu nisu htjeli.

Ustanovljeno je da ima miopatiju, bolest od koje mu propadaju mišići, ali se nakon terapija vratio na teren i u finišu prošle sezone bio značajan faktor u igri „milionera”.

Sada je opet „u kanalu”, jer novi trener Lusijen Favr drži 26-godišnjeg ofanzivnog vezistu bliže tribinama nego prvoj postavi.

Odigrao je 64 minuta u Kupu Njemačke protiv Grojter Firta, a u prva dva kola Bundeslige je sjedio na klupi.

„Mario može da igra na centralnoj poziciji u našem sistemu 4-3-3, ali tu moraš da budeš maksimalno posvećen. Protiv Lajpciga i Hanovera smo igrali sa trojicom u sredini, Mario može da igra na jednoj od tih pozicija, ali imamo mnogo igrača koji konkurišu za to mjesto, čak osam ili deet. On takođe može da odgovori i na poziciji lažne devetke, ali tu su Kagava i Rojs. To je činjenica”, otvoreno priča Favr.

Gece je prošle sezone odigrao 23 meča u Bundesligi i dao dva gola. Djeluje da sada neće uspjeti da ponovi te cifre.

„Gece ne zaslužuje da bude toliko kritikovan. On je sjajan momak, koji takođe ima visok kvalitet. Pitanje je samo kako se uklapa u Favrov sistem”, rekao je predsjednik kluba Rejnard Raubal.

U reprezentativnoj pauzi, Borusija je igrala prijateljski meč sa Osnabrikom i slavila sa 6:0. Gece je igrao od starta meča i namjestio dva gola, ali je pitanje da li će konkurisati za prvi tim i u sjutrašnjem okršaju sa Ajntrahtom u Dortmundu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)