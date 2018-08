Glamurozni transfer: Entoni kod Hardena

Glamurozni NBA transfer je na pomolu.

Karmelo Entoni prelazi u Hjuston, javlja ESPN.

Entoni (34) ide kod Džejmsa Hardena samo jednu sezonu, za veteranski minimum od 2,4 miliona dolara.

Free agent Carmelo Anthony plans to sign his one-year, $2.4M deal with the Houston Rockets today, league sources tell ESPN. He traveled to Houston and he’s completing his physical.