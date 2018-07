Gojković: Htjeli smo nešto drugo, ne da se borimo za 5. mjesto

Crnogorski vaterpolisti su pred Evropsko prvenstvo najavljivali borbu za medalju. Na kraju je Crna Gora bila šestoplasirana i selektor Vladimir Gojković nije krio razočaranje.

"Možda nivoom igre možemo biti zadovoljni. Ali, nisam zadovoljan time što smo se na kraju borili za peto mjesto. Možda na početku kada smo stavili na papir nismo bili favoriti za medalju, ali smo cijelo ljeto igrali na dobar način. Vjerovali su igrači, vjerovao sam i ja da možemo da idemo dalje. Imali smo i nekoliko pehova, mada možda treba sreću zaslužiti da biste je i imali. Mislim da smo na pravi način odigrali mečeve sa Španijom i Hrvatskom, ali desilo se šta se desilo. Svakako da smo u ovom momentu željeli više", rekao je Gojković.

O meču sa Helenima je malo pričao:

"Pokušavali su igrači da nađu motivaciju, nemam šta da im zamjerim, jer je teško namjestiti glavu za ovakve utakmice. Nisu ni Grci bili na vrhunskom nivou i gotovo da je odlučila jedna lopta. Bilo bi svakako ljepše da smo peti, ali...", kaže Gojković.

Centar Vladan Spaić je priznao da "ajkule" nisu imale snage u finišu.

"Bio je težak meč, ali smo znali da će biti tako. Nedostajali su nam Mišić i Saša Radović i to se vidjelo u rotaciji. Nismo imali snage da izdržimo tempo koji je držala grčka reprezentacija. Taj manjak igrača je na kraju došao do izražaja. Falilo nam je snage u finišu - Grci su to iskoristili da postignu dva gola i prelome duel. Čestitao bih igračima i stručnom štabu na poštenoj borbi za medalju, ponosan sam, jer znam da smo dali sve od sebe. Nedostajalo je i sreće, ali se nadam da će nam se na sljedećem takmičenju to vratiti", istakao je debitant na velikim takmičenjima.

ALEKSANDAR IVOVIĆ: Utakmica nije bila dobrog intenziteta. Ni oni ni mi nismo imali posebnog motiva da igramo. Ali, ne treba suditi ovoj reprezentaciji na osnovu ove utakmice. Ljeto je zaista bilo dugo, imali smo tri takmičenja. Na dva smo osvojili medalju, ali na ovom najbitnijem nismo. Po igrama koje smo prikazali bili smo dosta blizu odličja. Ova ekipa ima budućnost, imali smo pravu hemiju tokom ljeta, da nije tako sigurno ne bismo osvojili dvije medalje. Volio bih da ova ekipa ostane na okupu, siguran sam da na narednim takmičenjima možemo mnogo - rekao je Ivović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)