Gojković: Igrači su bili fantastični, vidjelo se da žele uspjeh ovdje

Komentarišući pobjedu protiv Španije (10:8), i plasman u finale Svjetske lige, selektor crnogorskih vaterpolista Vladimir Gojković je kazao da su “igrači bili fantastični od samog početka”.

"Vidjelo se da žele uspjeh ovdje, ovo je njihova pobjeda. Nije bilo lako, igra se peti dan zaredom, tako da je trebalo i dosta snage. Imali smo grešaka u prvoj četvrtini, kasnije je bila dobra kontrola odbrane, sa golmanom koji je to “držao” pozadi. Možemo biti zadovoljni jer smo u finalu, u kojem očekujemo pune tribine, tako da neće biti lako. Treba da se oporave igrači koji su iznijeli najveći teret, koliko je to moguće, a znajući sve njih, kada se igra finale, taj umor se vjerovatno zaboravlja. Vjerujem da ćemo dati ono što možemo i nadam se da će to biti dovoljno za prvo mjesto", rekao je Gojković.

Golman Dejan Lazović je istakao da je utakmica sa Španijom bila teška, jer se igra peti uzastopni dan, pa se ekipa baš i potrošila.

"Dali smo maksimum u polufinalu, znali samo da neće biti lako, jer je Španija izuzetan protivnik. Ali, od početka smo ušli jako, kontrolisali smo čitavu utakmicu i na kraju slavili. Malo da se odmorimo i okrećemo se finalu sa Mađarima, sa kojima će, sigurno, biti teško, iako su i oni imali neočekivano tešku utakmicu protiv Japana, koji je odigrao sjajno turnir. Pokušaćemo još jednom da pobijedimo Mađarsku, što bi bilo fantastično", rekao je Lazović.

Jedan od junaka meča bio je Đuro Radović, najefikasniji na meču sa četiri gola bez promašaja.

"Hvala svima, ali sada je najmanje bitno jesam li ja igrač utakmice. Najvažnije je da smo mi odigrali još jednu partiju srcem. Od prve do posljednje četvrtine smo dali sve od sebe, pokazali da smo velika ekipa koja mnogo obećava. Okrećemo se Mađarima, koje mnogo dobro poznajemo. Već smo ih jednom pobijedili na turniru, ali je finale druga priča", rekao je Radović.

