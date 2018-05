Gojković saopštio spisak za Budimpeštu, Taragonu i Barselonu

Crnogorsku selekciju od 18. do 23. juna očekuje finalni turnir Svjetske lige u Budimpešti, od 26. juna do 2. jula učestvovaće na Mediteranskim igrama u Taragoni, dok je EP u Barseloni od 15. do 28. jula

