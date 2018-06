Gojković: Uvijek je čast pobijediti Mađare

Selektor vaterpolo reprezentacije Vladimir Gojković zna koliko je važno u pripremama za veliko takmičenje, u ovom slučaju Evropsko prvenstvo, pobijediti Mađarsku. I to u sred Budimpešte.

"Ajkule" su večeras u 2. kolu finalnog turnira Svjetske lige bile bolje sa 12:9.

"Nismo otvorili utakmicu kako smo željeli. Vodili smo, ali smo primali neke golove koje ne bismo smjeli. Znamo da je sa Mađarima nemoguće igrati na gol više. Od polovine treće četvrtine smo zaigrali odbranu kako smo željeli, preuzeli smo kontrolu i mirno priveli meč kraju. Uvijek je čast kada se pobijedi Mađarska u gostima", rekao je Gojković.

Sjutra je od 16.45 rival Australija.

"Imali smo problema sa ličnim greškama, zato smo i umorili neke igrače i važno je da ih odmorimo za Australijance. Biće to još jedan meč sa izuzetno spremnim protivnikom, ali vjerujem da ćemo i u njemu pokazati kvalitet", istakao je crnogorski selektor.

Zadovoljan je i Aleksandar Ivović.

"Ovo je veoma važna pobjeda, iz razloga što svi znamo koliko je teško savladati Mađare u gostima. Raduje me i to što smo se vratili iz minusa, nismo padali kada je izgledalo teško i to dokazuje da smo psihički spremni. Sada smo blizu prvog mjesta u grupi, to znači i da ćemo imati lakšeg rivala u četvrtfinalu.Vjerujem da ćemo osvojiti jednu od medalja", kazao je Ivović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)