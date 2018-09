Gordić: Nižnji Novgorod prava provjera za Budućnost

Utakmica sa Nižnjim Novgorodom biće prava provjera za Budućnost Voli, smatra bek podgoričkog košarkaškog tima Nemanja Gordić.

Budućnost Voli i Nižnji Novgorod odigraće sjutra u Beogradu pripremnu utakmicu.

"Ne znam u kakvom su sastavu Rusi, ali svakako da su kvalitetna ekipa i biće prava provjera za nas", kazao je Gordić u izjavi za Infobiro.

On je istakao da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema, navodeći da je najvažnije da su svi igrači zdravo i da nema povreda.

"Problem predstavlja odsustvo igrača zbog obaveza u reprezentaciji Crne Gore, kao i Edvina Džeksona u Francuskoj. Šta je tu je, mi smo nastavili da radimo sve po planu i za sada je sve u redu. Još se uigravamo, imamo četiri nova stranca i trudimo se da im pomognemo što je više moguće da prihvate sistem i da se uhodaju", kazao je Gordić.

Prema riječima novajlije, Arona Kraft, kazao je da je iza njega najteže doba godine kada novi igrači pokušavaju da postanu dio tima.

"Tim je imao uspjeha prošle godine, a mi pokušavamo da napravimo tu atmosferu. Dobro je do sada, postajemo bolji svaki put kad izađemo na teren i to je ono čemu stremimo. Mi definitivno nismo dostigli cilj i to je lako vidjeti kad gledate naše utakmice, ali smo sa svakom utakmicom sve bolji", kazao je Kraft.

On protiv Nižnjeg Novgoroda očekuje tešku utakmicu.

"Oni imaju jaku ligu, imaju momke koji igraju dobro i dugo su zajedno. To će biti dobar test za nas, jer želimo da završimo pripreme na pravi način", kazao je Kraft.

Krilni centar Aleksa Ilić kazao je da je glavni cilj Budućnost Volija u narednoj sezoni da odbrani trofej ABA lige.

"Ukoliko to ne uspijemo nema ni Evrolige. Evroliga je novo iskustvo za sve nas, jer je to najveće takmičenje poslije NBA", rekao je Ilić.

