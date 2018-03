Gordić odbranio Moraču, Budućnost ide u Zagreb po finale!

Budućnost Voli je povela protiv Cedevite 1-0 u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige, nakon pobjede 84:83 u dramatičnom meču i spektakularnom ambijentu u Morači.

Budućnost je bila u izgubljenoj poziciji, gubila je 83:79 53 sekunde prije kraja, da bi Nemanja Gordić prvo pogodio trojku, a onda i dva bacanja za preokret.

Tragičar Cedevite bio je sjajni Amerikanac Vil Čeri, koji je promašio oba penala 16 sekundi do kraja, a zatim i šut za pobjedu.

Gordić je postigao 23 poena, imao pet asistencija i četiri ukradene lopte, Kajl Gibson je ubacio 16, Nikola Ivanović 12, a Zoran Nikolić 11.

Vil Čeri je meč završio sa 24 poena, a Demetris Nikols sa 19.

Revanš je 25. marta u u Zagrebu.

Četvrta četvrtina

Promašio je Čeri...

Oba puta Gordić - 84:83.

Promašio je oba bacanja, a onda faulirao Gordića - 2,8 sekunde do kraja.

Čeri je blokirao Gordića, a zatim iznudio faul.

Gordić za skoro osam metara - 82:83.

Nesportski faul Žganeca, minut i po do kraja. Ilić je pogodio jedno bacanje - 79:81. Pogodio je Čeri oba puta - 83:79 za Cedevitu, 53 sekunde do kraja.

Važna trojka Gibsona - 77:79, ali Čeri igra sjajno u napadu - iz prodora za 81:77.

Mirni su gosti u važnim momentima, igraju strpljivo, imaju rješenje za igru Budućnosti - 77:74.

Sjajno šutiraju gosti - sada Musa pogađa trojku - 73:72 za Cedevitu.

Seriju "plavih" prekinuo je sjajni Nikols - 70:70, ali Dolmen iz ofanzivnog skoka - 72:70.

Zicer za Zorana Nikolića na asistenciju sjajnog Ivanovića, proključala je Morača - 70:67.

Sedmi poen Ivanovića u nizu - 68:67 i nova dobra odbrana Budućnosti.

Izuzetno važna trojka Ivanovića, pa faul Stipanovića u napadu - 66:67.

Ivanović je pogodio, ali Čeri još jednom za tri - 63:67.

Cedevita u posljednjih 10 minuta ulazi sa tri poena prednosti - 64:61.

Treća četvrtina

Osma trojka Cedevite - Čeri je pogodio, 59:58 za Cedevitu.

Ponovo trojka Markote, ali Gibson diže publiku na noge - precizan za tri, uz faul Muse - 58:56.

Trojka Markote za plus četiri za Cedevitu (50:46), ali smanjio je Dolman, pa Gordić pogodio za tri 51:50...

Koš za koš, poen za poen u ovim trenucima...

Serija Cedevite 7:0 za vođstvo 41:40, ali Zoran Nikolić zakucava 42:41.

Prvi poeni, odnosno poen u nastavku - 40:34. Dobra rola Stipanovića, asistencija, pa poeni - 40:38.

Tvrda utakmica, izjednačena i dobra igra Budućnosti u odbrani finišu druge četvrtine donijeli su "plavima" pet razlike na poluvremenu 39:34.

Po osam poena Nemanje Gordića i Kajla Gibsona, u timu Cedevite po devet poena Filipa Krušlina (tri trojke), Vila Čerija i Demetrisa Nikolsa.

Naša ekipa vodi sa 39:34 na poluvremenu duela sa Cedevitom.



Naprijed Plavi 💪 💪 💪 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) March 18, 2018

Druga četvrtina

Dobar Gibson u igri leđima - 36:32.

Pogađa Nikola Ivanović prvi put - 30:29, ali Džanan Musa iz prodora vraća prednost gostima.

Dobar početak gostiju, mnogo su opasni Čeri i Nikols. Popović pogađa na drugoj strani.

You need a lot of skill to make a shot like this...



Demetris Nichols makes the 2-pointer 👏👏👏#ABALiga #RoadToGlory #BUDCED @KKCedevita pic.twitter.com/knIZ2BL3KS — ABA Liga (@ABA_League) March 18, 2018

Odlična košarka u prvih 10 minuta, Cedevita je pokazala da će biti čvrst rival u Morači.

Foto: Filip Roganović

Prva četvrtina

Trojka i Vila Čerija - 24:23.

Tri trojke Krušlina - 20:18, pa poeni Lendrija.

Sjajna utakmica u Morači - 17:15. Trojka Dolmana iz tranzicije - 20:15.

Trojka Filipa Krušlina za 10:10, pa novi poeni Zorana Nikolića. Dimitris Nikols je raspoložen - 12:12.

Lijepa akcija Dolmana i Zorana Nikolića - 8:5.

Šehović trojka uz faul Ukića - 6:2.

Prvi poeni na meču - Kajl Gibson 2:0.

Dobra atmosfera u Morači, navijači su ispunili dvoranu, očekuje se da budu velika pomoć igračima Budućnosti.

Foto: Filip Roganović

Košarkaši Budućnost Volija i Cedevite u Morači igraju prvi meč polufinalne serije ABA lige,

Podgorički tim želi da iskoristi prednost domaćeg terena i prvi put se plasira u finale regionalnog takmičenja.

Budućnost je pobijedila Cedevitu oba puta na svom terenu ove sezone.

