Gordić: Utakmice na početku sezone su najopasnije

Jedan od heroja istorijske titule u ABA ligi Nemanja Gordić će i ove sezone biti važan faktor u timu Aleksandra Džikića. Uostalom, jedan je od samo četvorice igrača Budućnost Volija koji ima iskustvo igranja Evrolige, u kojoj je nastupio na 42 utakmice u dresovima Lotomatike, Partizana i Cedevite. Više ima samo Edvin Džekson (44), blizu je i Alen Omić (38), a daleko iza Koti Klark (14).

Prioritet je, ipak, ABA liga, a reprezentativac BiH je svjestan koliko će biti teško da se odbrani tron u konkurenciji Crvene zvezde, Cedevite, Partizana...

„ABA liga nikad nije bila jača, ali to tek treba vidjeti na terenu. Prošla sezona se pokazala kao izuzetno zanimljiva i malo ko je nama davao šansu da osvojimo titulu. Svi željno iščekujemo početak, dobro smo se i pripremali, ali ne toliko u kompletnom sastavu koliko smo željeli”, naglasio je Gordić.

Šta misliš o Krki? Na šta bi trebalo da obratite pažnju?

„Krka je godinama bila nezgodan protivnik u ABA ligi, bilo da se igra kod njih ili kod nas u „Morači”. To je tvrda ekipa, mislim da će tako biti i ove sezone. Uostalom, početak je sezone i te utakmice su najopasnije, ali trudićemo se da opravdamo očekivanja i pobijedimo”.

Koliko vam je značilo posljednjih nekoliko dana rada nakon Superkupa i kada očekuješ da budete u pravoj formi?

„Značilo nam je dosta, praktično smo prvi put vezali tri-četiri treninga svi zajedno i to se odmah osjeti unutar ekipe. Dobra stvar je što imamo dosta vremena za rad do sljedeće utakmice protiv Crvene zvezde, ali to je to i poslije nje kreće taj naporni ritam”.

Pribojavaš li se napornog ritma, pogotovo tokom onih pet sedmica kada imate dva meča u Evroligi za 48 sati?

„To jeste nova situacija za sve nas i trudićemo se da se što bolje prilagodimo. Znamo da je teško prije svega fizički, ali kako nama, tako i svim drugim ekipama. Trudićemo se da odgovorimo tom zadatku najbolje što možemo”.

Koliko može Budućnost u Evroligi i čime bi ti bio zadovoljan?

„Velika se euforija diže, što je i opravdano, kada je Evroliga u pitanju, ali moramo znati da je prioritet ABA liga i da je to naš glavni cilj. Što se tiče Evrolige, trudićemo se da se pokažemo u najboljem svjetlu protiv najboljih evropskih ekipa, pogotovo u 'Morači'. Sezona je izuzetno duga i zahtjevna, ali se nadam da imamo dosta toga da pokažemo”.

