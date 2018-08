Grizman najbolji igrač Lige Evroper

Napadač Atletiko Madrida Antoan Grizman najbolji je igrač Lige Evrope u sezoni 2017/2018. Napadač "kolćonerosa" dobio je najviše glasova 49 trenera ekipa koje su učestovovale u drugom po jačini evropskom nadmetanju, ali i 55 novinara iz Asocijacije evropskih sportskih izdanja.

Grizman je u finalu postigao dva gola, a turnir u Ligi Evrope, u koji je dospio nakon eliminacije u Ligi šampiona, zavrđšio je sa šest golova i dvije asistencije u ukupno devet igara u tom takmičenju

🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a