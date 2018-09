Gvardiola: De Brujnea ne dam ni za 250 miliona, nema otkupne klauzule

Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola otkrio je da u ugovoru Kevina de Brujnea ne postoji otkupna klauzula, piše Marka.

Španski stručnjak cijeni kvalitete belgijskog veziste, pa je za španski list kazao da Belgijanca ne bi prodao ni za 250 miliona eura.

"Horhe Valdano me je jednom prilikom pitao da li bih De Brujnea prodao za 250 miliona eura, kad bi stigla takva ponuda. Moj odgovor je ne. U Engleskoj ne postoje otkupne klauzule", objasnio je Gvardiola, prenosi Marka.

De Brujne je u avgustu doživio teško povredu, pa će odsustvovati sa terena do novembra.

"Oporavlja se dobro. Kažu da je sve u najboljem redu. Nadamo se da će biti odsutan onoliko koliko je prvobitno bilo predviđeno - dva i po, tri mjeseca", rekao je Gvardiola.

U španskom fudbalu aktuelna je tema igranja prvenstvenih mečeva u inostranstvu. Preciznije u SAD. Novinare je zanimalo Gvardiolino mišljenje.

"Ljudi u španskom fudbalu to treba da odluče. U Italiji se Superkup igra u drugoj zemlji. To je biznis. Sport je biznis. Ako bi to funkcionisalo, onda će u budućnosti više zemalja praktikovati taj običaj", kazao je menadžer šampiona Engleske.

"Građani" u petom kolu Premijer lige danas na svom stadionu dočekuju Fulam.

