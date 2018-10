Gvardiola o "el klasiku": Ronalda niko ne može da zamijeni

Barselona Pepa Gvardiole imala je mnogo uspjeha u duelima sa Realom.

Sada, kao trener Mančester sitija, smatra da u sjutrašnjem duelu nema favorita.

"Madrid je počeo dobro, pa zastao, ali je još u igri. To je veliki tim, ne smije da se otpiše", rekao je Gvardiola.

Poslije 11 godina "el klasiko" se igra bez dvije najveće zvijezde svjetskog fudbala...

"Španija je imala sreću da godinama uživa u igri dva velika igrača, koji su uanprijedili španski fudbal", kazao je Gvardiola.

Mesijev izostanak je veliki gubitak, ali Gvardiola smatra da je odlazak Kristijana Ronalda nenadoknadiv za Real...

"Real je top tim, ali ostao je bez 50-60 golova. Ronaldo je nevjerovatan fudbaler, on nije samo strijelac, on je lider, on odlučuje važne mečeve, najbolji je u važnim trenucima. Za njega nema zamjene", kazao je Gvardiola.

