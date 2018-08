Gvardiola o Muriću: Nevjerovatan potencijal, odmah je bio jedina opcija za Siti

Pep Gvardiola je potvrdio - mladi crnogorski reprezentativac biće drugi golman Mančester sitija, sve dok se Klaudio Bravo ne oporavi, a to se, vjerovatno, neće dogoditi do kraja, ili bar do finiša sezone.

I 19-godišnji Murić neće biti samo figura u Sitiju, već će dobijati šansu i u prvom timu.

"Možda će braniti u kupovima", kazao je Gvardiola i engleskim novinarima u superlativu govorio o mladiću porijeklom iz Rožaja.

"Ima nevjerovatan potencijal. Odlično je građen, visok je i veoma mlad", kazao je legendarni trener.

Siti je prije dva dana vratio Murića sa pozajmice iz holandske Brede, za koju je odigrao jedan prvenstveni meč.

"Željeli smo da ga vidimo protiv Ajaksa, PSV-a, Fejnorda... Namjeravali smo da ga pomno pratimo. Naš B tim ne igra u jakom takmičenju, htjeli smo da Murića podignemo na veći nivo. Dogodilo se to što se dogodilo", kazao je Gvardiola.

On je naglasio da je Aro, kako ga zovu u klubu, odmah nakon povrede Brava bio jedina opcija, iako se pominjala mogućnost da u Siti dođe Silesen iz Barse, ili Argentinac Kavalijeri, bivši golman Liverpula...

"Od početka je bio samo Aro, niko drugi. Znamo ga, on zna nas, trenirao je sa prvim timom cijele prošle sezone... Nismo mogli da kupujemo, nije bilo potrebe da komplikujemo oko pozajmica, kada smo imali mogućnost da ga vratimo iz Brede", objasnio je Gvardiola.

Siti je nakon povrede Brava ušao u problem sa golmanima, jer je ranije prodao Džoa Harta Barnliju, Angusa Gana Sautemptonu, pa je uz Edersona ostao samo Danijel Grimšou, koji će sada biti treći čuvar mreže.

Murić u novembru puni 20 godina, a u Siti je došao 2016. iz Grashopersa.

