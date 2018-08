Gvardiola objasnio u čemu je razlika između Sitija i Reala i Barselone

Mančester siti je dominantno osvojio Premijer ligu, ali ponovo nije imao zapaženiji rezultat u Ligi šampiona.

Stigao je do četvrtfinala, gdje ga je zaustavio Liverpul.

Nema dileme da će Pep Gvardiola i ove sezone pokušati da napadne najveći evropski trofej, koji je osvajao sa Barselonom...

On je, na snimku koji se pojavio u javnosti, svojim igračima prošle sezone rekao da je jedina razlika između njih i Barselone i Reala, to što igrači španskih klubova "j..... vjeruju" da mogu da dođu do najvećih visina...

Vidjeće se u maju naredne godine, ili nešto ranije, da li i njegovi igrači sada vjeruju da mogu do pehara u Ligi šampiona...

