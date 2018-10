Gvardiola: Siti još nije spreman za titulu u Ligi šampiona

Da li je Mančester siti spreman za trofej u Ligi šampiona?

Menadžer Pep Gvardiola je bio surov prema navijačima koji očekuju mnogo, a možda je i blefirao kako bi skinuo ogroman pritisak sa igrača:

"Uložićemo više truda da osvojimo ovo takmičenje. Primijetio sam prethodne, a primjećujem i ove sezone da još uvijek nismo spremni za titulu. Međutim, to ne znači da nećemo pokušati. Za trofej nije dovoljna želja, nego i okolnosti, kao i iskustvo koje osjećam da nam nedostaje. Sve mora da se poklopi - od kluba, vlasnika, navijača, da bi se to dogodilo. Kada se sve to ostvari, osjećaćemo se spremnim", rekao je Gvardiola i dodao:

"U ovom takmičenju je neophodno nešto specijalno, a ja ne smatram da mi to posjedujemo još uvijek. Možda u budućnosti, možda sa drugim igračima i trenerima... Prilično sam siguran da smo sve bliže ako klub bude funkcionisao kao u posljednjih pet ili 10 godina i nadam se da će titula doći što prije", istakao je Gvardiola.

Siti nakon dva kola u grupi F ima tri boda, jedan manje od lidera Liona, koji je savladao "građane" na "Etihadu".

Engleski šampion sjutra od 21 čas gostuje Šahtjoru.

