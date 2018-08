Gvardiola vratio Murića u Mančester Siti

Mladi reprezentativac Crne Gore Arijanet Murić vraća se u Mančester siti, koji ga je 31. jula pozajmio holandskom prvoligašu NAC Bredi.

Breda je na svom sajtu objavila da su se dva kluba dogovorila da se pozajmica 19-godišnje golmana završi prije vremena, zbog problema koje Siti ima nakon povrede Klaudija Brava.

