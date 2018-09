Gvardiola: Znam gdje ću da završim karijeru...

Pep Gvardiola ima tek 47 godina, osvojio je kao trener sve što je mogao, a najbolje godine su tek pred njim.

Sa Mančester sitijem ima čvrst ugovor, želi da napadne Ligu šampiona, mnogo izazova mu predstoji, ali već zna gdje će završiti svoj trenerski put...

"Kada sam krenuo ovim putem zacrtao sam da će ekipe koje budem vodio igrati onako kako ja to želim. Uspio sam, ali ne potpuno. Samo sam na jednom mjestu imao osjećaj da tim koji treniram igra baš onako kako sam ja zamislio. To je bile mlađe selekcije Barselone. I zato ću karijeru da završim na klupi nekog omladinskog sastava, a nadam se da će to biti Barselona", rekao je Gvardiola.

Gvardiola je nakon Barselone, a prije Mančester sitija, vodio Bajern.

