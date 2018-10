Habib vs Konor: Analiza borbe i posljedice haosa

Dagestanac Habib Nurmagomedov odbranio je pojas šampiona lake kategorije UFC, nakon što je prosto demolirao Konora Mekgregora prisilivši ga na predaju u 4. rundi.

Međutim, uprkos ogromnoj prodaji PPV prava, UFC se još jednom našao u ogromnim problemima zbog haosa koji je izbio odmah nakon prekida borbe, a u kojem su učestvovala oba borca i njihovi timovi.

BORBA ZA TITULU

Dugoočekivana borba počela je Mekgregorovim brzim napadom kojim je neuspješno pokušao da iznenadi Dagestanca. Nakon kratkog klinča, Habib borbu uspijeva da svede u parter, i tamo kontroliše situaciju do kraja runde, ali Irac se ipak dobro brani i ne dopušta svom protivniku dolazak u dominantniju poziciju. Do kraja runde nije se vidjelo ništa konkretno.

Druga runda donosi pravu akciju. Dešava se i prvi pravi udarac u stojci, ali, iznenađujuće, izveo ga je Nurmagomedov tako što je desnim krošeom uzdrmao Irca. Krenuo je zatim i ručnom serijom i koljenom po nokaut, ali je promašio. Ipak, u naletu svodi Mekgregora u parter gdje kreće žestoki “ground n’ pound”. Irac prima veliki broj čistih i jakih udaraca, ali sudiji daje znak da nipošto ne prekida borbu. Pet minuta potpune dominacija prvaka lake kategorije, završava velikom štetom po najpopularnijeg borca današnjice, što je bilo veoma vidljivo na njegovom licu.

Treća dionica meča donijela je okršaj na nogama, gdje Konor djeluje kao da je vraćen u meč, ali da to nije tako pokazalo nam je to što je zapravo Habib taj koji bolje osjeća distancu i plasira bolje, brže i čistije udarce. Majstorstvo Nurmagomedova vidjelo se u tome što je odlično pravio pritisak kojim skraćuje distancu, što je onemogućilo Ircu da kontroliše tempo i ritam borbe, zbog čega je izgledao puno lošije, sporije i neodlučnije nego u borbama kojima je stekao status i slavu.

U četvrtoj rundi Habib brzo kreće u rušenje koje nije odmah uspjelo, ali onda pravi potez kojim zapravo završava borbu: uzima Konoru leđa i baca se na svoja udaljavajući ga od žice i odmah po dolasku na pod prebacuje se u gornju je poziciju gdje kratko pokušava udarcima, a onda ponovo uzima leđa irskog borca i kreće na gušenje (“rear naked choke”). Iako nije uspio da nametne potpuni zahvat, Irac tapka i sudija prekida borbu.

Kada se činjenice sumiraju, Nurmagomedov je došao do pobjede vrlo ubjedljivo, uradivši ono što je najavio uoči meča. Međutim, ono što je iznenadilo sve fanove MMA jeste to što je i u borbi na nogama odnio prevagu zbog boljih, konkretnijih ali i bržih udaraca. Tokom cijelog meča djelovao je koncentrisanije, ali i kao borac koji sprovodi dogovorenu taktiku.

Glede Mekgregora, bez ikakve apologetike kod njega stvari nisu baš najjasnije: da li je u pitanju predug izostanak iz oktagona, preopušten ulazak u borbu, ili jednostavno to da nema rješenja za Habibov stil borbe i snagu, ali definitivno nismo vidjeli pravog Konora. Sa brzinom i kretanjem koji su ga krasili do ove borbe sigurno je mogao puno bolje. Ipak, treba reći da je tokom prve dvije runde ostao bez većeg dijela snage i svježine, te da je vjerovatno to glavni razlog poraza, jer fizički je gotovo nemoguće izdržati deset minuta brutalnog rvanja u pasivnoj poziciji a ostati svjež i brz. Mišići se u tim uslovima brzo “zakisjele”, što odmah isključi eksplozivnost ali i snagu udarca.

HAOS NAKON MEČA

Event broj 229 UFC-a, koji je trebalo da bude kruna dosadašnjeg rada organizacije, završio je na najgori mogući način i već sada se može da se kaže kako je kompaniji donio, uz očekivanu dobit, u najmanju ruku i jednako štete. Cijela priča završila je vrlo ružnim scenama tuče, koju su započeli prvak lake kategorije i član irskog tima, Dilon Danis, odmah po prekidu meča. Umjesto da nakon toga primi pojas i odradi intervju, Nurmagomedov je napravio ogromnu glupost koja bi ga mogla da ga košta izuzetno mnogo, a stvari boljim neće učiniti ni činjenica da su ljudi iz njegovog ugla ušli u kavez i napali Konora. O povodima za haos se spekuliše, pa se nagađa da je šampion bio isprovociran na vjerskoj osnovi i uvredama upućenim porodici, ali treba biti realan pa kazati kako nijedna provokacija Irca ili ljudi iz njegovog tima nije opravdanje za ponašanje dagestanskog tima i sjajnog borca koji više nego opravdano nosi pojas šampiona. Nurmagomedov je prosto morao da bude bar upola veliki kao što je bio u borbi.

Haos nakon borbe: Nurmagomedov je uskočio u publiku da se obračuna sa Mekgregorovim timom Foto: Beta-AP

S obzirom na to da je sada sve u rukama Atletske komisije Nevade, a da je Konor Mekgregor “zlatna koka” UFC-a, što neće biti zanemareno, Nurmagomedov i cio njegov tim izvjesno će se suočiti s teškim posljedicama, što će biti još jedan veliki minus za cijeli sport koji ionako od starta muku muči s imidžom. Međutim, kako god bilo, vjerujem kako nikako ne bi bilo fer da svu cijenu plati Nurmagomedov, i da se Irac volšebno nađe u borbi za (eventualno) oduzetu titulu, ili dobije pravo na revanš nakon sinoćne predstave.

Nurmagomedov: Vrijeđao mi je vjeru; Konor: Radujem se revanšu

Habib Nurmagomedov je kazao nakon meča da je napao tim irskog borca zbog toga što su uputili niz uvreda na njegovu religiju i naciju.

- Želio bih da se izvinim Atletskoj komisji Nevade. Ovo nije nešto na šta sam ponosan. Mekgregor je isto vrijeđao i moju religiju i moju naciju i mog oca. On je u Bruklinu napao autobus i zamalo ubio dvoje ljudi, tako da ne mislim da će dugo da se priča o mom ponašanju - kazao je Dagestanac.

Nurmagomedov se osvrnuo i na samu predaju Mekgregora.

- Kazao sam vam, njegov cijeli tim i on sam, oni su predodređeni za predaju.

Konor Mekgregor nije se nakon borbe pojavio na konferenciji za novinare, ali se oglasio preko Tvitera:

Irac nije izdržao i oglasio se preko svog Twitter profila. Kratkim komentarom je poručio kako jedva čeka uzvratni meč.

“’Dobra borba. Radujem se revanšu”, kratko je napisao Irac i najavio još jedan borilački spektakl o kojem će pričati cijeli svijet.

