Hamilton ima poverenja u Mercedes

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da nije zabrinut poslije današnjeg, novog tehničkog problema sa bolidom, i da će svu pozitivnu energiju usmjeriti u predstojeću trku Formule 1 za Veliku nagradu Njemačke.

Aktuelni svjetski šampion će sjutrašnju trku u Hokehajmu početi sa 14. mjesta, što je za 13 mjesta slabije od vodećeg u generalnom plasmanu Sebastijana Fetela iz Ferarija, pošto je imao problema sa hidraulikom na kraju prvog dijela kvalifikacija i morao je da zaustavi vozilo pored staze.

Ti problemi dolaze dvije trke nakon što su obojica vozača Mercedesa Hamilton i Valteri Botas morali da odustanu tokom trke u Austriji. Mercedesov rival Ferari poslije toga vodi u konkurenciji vozača i konstruktora.

Upitan da li počinje da osjeća "alarm" poslije svih događaja, Hamilton je odgovorio odrično.

"Radimo na svim problemima. Kada sam se vratio u garažu, prva pomisao mi je bila da svi u ekipi osjećamo isto, a iskreno sam mislio kada sam rekao da mi pobjeđujemo i gubimo zajedno. Ne mogu da kontrolišem ono što se dogodilo, a sve što mogu da uradim je da pokušam da oblikujem i kontrolišem ono što će se dešavati u budućnosti", rekao je Hamilton, prenio je Skaj.

Britanski vozač dodao je da je brzo prevazišao to što se dogodilo u današnjim kvalifikacijama.

"Sve to je dio procesa sazrijevanja za sve nas. Sada se trudim da svu energiju usmjerim na to da svoj posao u trci obavim najbolje što mogu. Kao što se vidi iz mnogih primjera u životu, dobre stvari dolaze kada u njih uložite naporan rad i pozitivnu energiju. To ću da pokušam", naveo je Hamilton.

Mercedes je saopštio da za kvar na bolidu nije kriv Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Njemačke vozi se u nedjelju od 15.10.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)