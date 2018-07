Hamilton kreće prvi na Hungaroringu

Luis Hamilton startovaće sa pol-pozicije na nedjeljnoj trci za Veliku nagradu Mađarske - vozač Mercedesa je izvezao najbrži krug na stazi Hungaroring, za minut i 35,658 sekundi, odličnom vožnjom po veoma teškim, kišovitim uslovima.

Lewis Hamilton seals his fifth pole of 2018 and his sixth overall at the Hungaroring #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/TkZ522i6z8 July 28, 2018

Aktuelni šampion je stigao do 77. "pola" u karijeri, petog u sezoni, a ukupno šestog na mađarskoj stazi.

"Bili smo malo nervozni, kvalifikacije su bile teške, jer je staza prvo bila suva, a onda mokra. Ali su instrukcije ekipe bile savršene, ostali smo staloženi i prvo mjesto znači mnogo jer smo znali da na suvoj stazi ne bismo pobijedili Ferari. Nakon Njemačke ovo je odličan trenutak za nas, moramo da držimo Ferari iza nas", ekao je Hamilton.

HAMILTON: "We couldn't have expected this... The Ferraris were quicker all weekend, but the heavens opened and it was fair game!" #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/H151RSSLFy — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Odlično timsko izdanje na Hungaroringu upotpunio je drugi vozač Mercedesa, Finac Valteri Botas, koji će u krenuti iz prvog reda sa drugog startnog mjesta, pošto je u kvalifikacijama za 260 hiljaditinki bio sporiji od Hamiltona.

Dvojac iz Ferarija, Kimi Raikonen (1:36.186) i Sebastijan Fetel (1:36.210), koji je bio bolji u uvodnom dijelu kvalifikacija dok je staza bila suva, trku će početi sa trećeg i četvrtog mjesta.

RAIKKONEN: "There was definitely a chance in these conditions to be on pole, but tomorrow is another day" #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/p9oWMONbzl — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Odličan rezultat ostvario je vozač Renoa Karlos Sainc junior (1:36.743), koji je bio peti.

Vozač Toro Rosa Pjer Gasli (1:37.591)je bio šesti, dok je vozač Red Bula Maks Ferstapen (1:38.032) bio tek sedmi u kvalifikacijama. Podbacio je i njegov klupski kolega Danijel Rikardo, koji je kvalifikacije završio na 12. mjestu.

Brendon Hartli (Toro Roso), Kevin Magnusen (Has) i Roman Grožan (Has) kompletirali su prvih 10.

Q1 nisu prošli Vandorne, Lekler, Okon, Perez i Sirotkin, a Q2 Alonso, Hulkenberg, Rikardo, Erikson i Strol.

Q3 CLASSIFICATION



A Qualifying session for the ages in Budapest, with Hamilton splashing his way to pole, earning a 60th front row lockout for @MercedesAMGF1 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/2Xi6Eb9sG3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Trka za Veliku nagradu Mađarske počeće u nedelju u 15.10 časova.

