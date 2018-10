Hamilton na Suzuki "jurio" do 80. pol pozicije u karijeri

Vodeći u šampionatu Formule jedan Luis Hamilton zauzeo je pol poziciju pred sjutrašnju trku za Veliku nagradu Japana.

Mercedes će imati veliku prednost na startu trke u Suzuki pošto će sa drugog mjesta početi njegov klupski kolega Valteri Botas.

Hamilton je najbrži krug prešao za minut i 27,760 sekundi, čime je napravio novi korak bliže odbrani titule u šampionatu Formule jedan.

JUMP ONBOARD: @LewisHamilton's pole lap is here



Watch as man and machine turn 18 corners into mechanical poetry, following the timeless curves of this mythic racing circuit 😍#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/2VNgdkHKdH