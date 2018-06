Hamiltonu pol-pozicija na VN Francuske

Luis Hamilton startovaće sa pol-pozicije na sjutrašnjoj trci za Veliku nagradu Francuske, koja se prvi put od 1990. godine vozi na stazi Pol Rikard.

Vozač Mercedesa je u današnjim kvalifikacijama ostvario najbolje vrijeme, a najbrži krug izvezao minut i 30,029 sekundi, što mu je 75. pol-pozicija u karijeri, treće u ovoj sezoni.

QUALIFYING, Q3 CLASSIFICATION: Hamilton's 75th career pole, and his 3rd this season 👏 #FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/aVpHG4i6y1