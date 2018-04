Haos na meču CSKA i Levskog, policajka povrijeđena nakon eksplozije

Bugarska policajka ozbiljno je povrijeđena poslije eksplozije na ulazu na stadion tokom prvenstvene utakmice gradskih rivala iz Sofije CSKA i Levskog, prenijeli su danas britanski mediji.

Kako se navodi, policajku je juče pogodilo slomljeno staklo, nakon što je u blizini ulaska na stadion aktivirana eksplozivna naprava.

"Podvrgnuta je operaciji, ali mnogobrojni djelići stakla su je pogodili u lice i oko. To nije bila pirotehnika, radi se o bombi", rekao je čelnik policije Anton Zlatanov.

Posle jučerašnje utakmice koja je završena neriješeno 2:2, uhapšeno je više od 20 navijača Levskog, dodao je on.

