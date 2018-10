Haos u Mančesteru, kapiten se izvinjavao treneru zbog Instagrama

Totalni haos vlada u Mančester junajtedu posljednjih dana, a najbolje ga opisuje detalj nakon sinoćnjeg remija sa Valensijom u Ligi šampiona (0:0).

Kapiten "crvenih đavola" Antonio Valensija javno je morao da se izvinjava treneru Žozeu Murinju, i to zbog "lajka" na Instagramu.

Ekvadorac je je kliknuo na opciju "sviđa mi se" ispod komentara u kojem je pisalo - vrijeme je da Murinjo ode.

Korisnik naloga "teamvalencia 25" je nakon utakmice napisao:

"Uvijek se radujem utakmicama, ali kod Murinja su utakmice kao kazne. Nešto treba da se mijenja. Trener mora da ode", pisalo je u komentaru.

Nije ga napisao Antonio Valensija, koji ima svoj zvaničan profil, ali je baš sa tog zvaničnog profila stigao "lajk".

"Juče sam 'lajkovao' komentar na Instagramu koji prethodno nisam ni pročitao. To je moja velika greška. Trener ima moju punu podršku, baš kao i saigrači", objasnio je Antonio Valensija preko Tvitera.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh