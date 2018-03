Harden prekinuo niz Portlanda, meč karijere Šrudera, poraz Orlanda

Košarkaši Orlanda pretrpjeli su još jedan poraz u NBA ligi. Ovog puta od tima sa Floride bolji je bio Toronto (93:86), a crnogorski reprezentativac Nikola Vučević u porazu svog tima postigao je 15 poena i imao je devet skokova.

Pored Vučevića u redovima Orlanda istakli su se Mek sa 17 i Gordon sa 16 poena.

U timu Toronta, u odsustvu Derozana, najefikasniji bio je Kajl Lauri sa 25, dok je Serž Ibaka upisao 13 poena.

Veče u NBA ligi obilježio je i Njemac Denis Šruder. On je u pobjedi Atlante nad Jutom (99:94) postigao 41 poen, uz pet skokova i sedam asistencija.

The @ATLHawks go into Utah and end the @utahjazz win streak behind a career high 41 PTS (17 in the 4th) for Dennis Schroder!



ATL: 99 | UTA: 94



Dedmon: 15 PTS, 15 REB



Gobert: 15 PTS, 16 REB

Mitchell: 24 PTS, 6 REB#TrueToAtlanta pic.twitter.com/Ws9VTqtZ1Y