Hari Megvajer produžio ugovor sa Lesterom

U debitantskoj sezoni u dresu Lestera, Hari megvajer, proglašen je za najboljeg igrača u klubu. Nakon sjajnih igara na Mundijalu za selekciju Engleske, megvajera su želejeli brojni svjetski velikani. Najuporniji je bio Mančester junajted, ali je Lester odolio ponudama.

I ne samo to, Lester je danas uspio da potpiše novi ugovor sa sjajnim defranzivcem i to do 2023. godine.

Megvajwer je u ljeto 2017. godine prešao iz Hala u Lester.

U prethodnoj sezoni 25-godišnji Megvajer odigrao je svih 38 utakmica za Lester u Premijer ligi.

