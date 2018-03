Heroj godine: Izgubio obje noge, vratio se na stazu i popeo na postolje

Prije manje od 12 mjeseci, Bili Monger je doživio stravičnu nesreću, u kojoj je ostao bez obje noge.

Monger je danas na debiju u britanskom šampionatu Formule 3 osvojio treće mjesto i definitivno postao heroj godine.

Sa specijalnim protezama na nogama, 18-godišnjak je napravio čudo i ponosno izašao na pobjedničko postolje, izazvao divljenje auto-moto asova, poput Luisa Hamiltona, koji mu je čestitao ne samo na rezultatu, već na životnom podvigu..

Monger je izgubio obje noge u sudaru na trci Formule 4, na Donington parku, u aprilu prošle godine.

"If you told me I was going to be on the podium on my first race back I would have told you you were lying":https://t.co/gePTcObluv