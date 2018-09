Het-trik: Engleski fudbaler za dva mjeseca dobio troje djece sa tri žene

Saido Berahino, napadač Stouka i nekada veliki talenat engleskog fudbala, našao se u središtu skandala, jer je dobio troje djece sa tri različite žene u razmaku od samo dva mjeseca.

Engleski "The Sun" piše, donoseći i dokaze o roditeljstvu, da je Berahino priznao dvoje djece, a da je proces priznavanja trećeg u toku.

Majka djeteta, koje je rođeno 30. maja u Birmingemu, zove se Stefanija Kristoforu, a ime dječaka je Kosta.

Majka "broj dva" je Berahinova drugarica iz djetinjstva, koja je porijeklom iz Burundija, kao i Saido. Navodi se da zbog "pravne procedure" ne može da se saopšti njeno ime.

U toku je proces priznavanja djeteta, rođenog 15. jula u Volsolu.

