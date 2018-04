Hrabri Mornar pao u Beogradu, Zvezda ide na Budućnost

Mornar se hrabrio borio protiv Crvene zvezde, natjerao rivala pruži sve od sebe, navijače da ispune „Pionir“, ali nije uspio da priredi senzaciju.

U finale protiv Budućnosti idu „crveno-bijeli“, koji su slavili u odlučujućem meču - 88:69.

Ubjedljiva pobjeda ostvarena je u posljednjih 15-ak minuta, nakon što su gosti iz Bara sredinom treće četvrtine imali svega dva poena zaostatka.

Zvezda je dodala gas, Ročesti je odbio napad Mornara, Dobrić bio izuzetan tokom cijelog meča, pa na kraju nije bilo ni neizvjesnosti.

Nema za čim Mornar da žali, na više nego dostojanstven način završio je najbolju sezonu u ABA ligi i istoriji kluba.

Četvrta četvrtina

Zvezda privodi meč kraju, 18 je razlike dva minuta prije kraja meča.

Zakucavanje Dobrića, vjerovatno je sve gotovo - 78:62.

Peta trojka Dobrića bez promašaja.

Mićović za tri, Mornar ima karakter, ne odustaje - 70:62, ali Dobrić pogađa trojke 4-4.

Vranješ za tri, ali Ročesti je nezadrživ - 70:59.

Mornar je smanjio na 58:56, a onda Tejlor Ročesti sa osam poena odbio napad hrabrih Barana - Zvezda ima 12 razlike (68:56) uoči posljednjih 10 minuta.

Treća četvrtina

Još jedna trojka Ročestija, iz nemoguće pozicije, Zvezdina serija 8:0, za 66:56.

Ročesti je pogodio važnu trojku za Zvezdu, dok sa tribina stiže velika pomoć navijača - 61:56.

Mornar se vratio u igru, nakon minus 15 na poluvremenu - 58:56.

Proključao je Pionir nakon odluke sudija da dosude faul Dobrića nad Vranješom, a zbog protesta je klupa Zvezde dobila tehničku grešku.

Pogodio je i Rejli-Ros iz ofanzivnog skoka, osmog na meču, samo šest poena prednosti za Zvezdu - 58:52. Bilo je 15 na poluvremenu...

Vranješ je, međutim, miran u šutu - 58:50. Dobar Mornar u trećem periodu.

Rejli-Ros je indisponiran, promašio je ponovo dva bacanja, ukupno četiri, a Lesor kaznio to zakucavanjem.

Brzo se igra, mnogo koševa na obje strane, Mornar ne želi da spusti gard - 56:45.

Pogodak Nidama, 52:39, pa Vujoševića - 52:41.

Velikih 15 poena prednosti za Crvenu zvezdu - 52:37.

Domaćin je šutirao sjajno, ubacio sedam trojki iz 13 pokušaja, uz šut iz igre 63 odsto. Mornar se hrabro bori, čini sve, ali je jasno da je kvalitet na strani Zvezde.

U Zvezdinom timu Dobrić je postigao devet poena (trojke 3-3), Feldin osam, kod Mornara 10 poena Vranješa.

Druga četvrtina

U posljednjem napadu, Enis je ubacio trojku 52:37.

Od četiri bacanja, Rejli-Ros je iskoristio samo dva, a Dobrić ubacio treću trojku iz tri pokušaja - 49:37.

Tajm-aut je tražio Alimpijević, a Zvezda vezala četiri poena - 46:35.

Nakon tajm-auta Mornara, serija 7:0. Pogodio je Nidam prvu trojku - 42:35.

Ide Zvezda na maksimalnih plus 14, 42:28.

Zvezda je imala 12 poena prednosti, ali Mornar nije odustao - 33:26.

Prva trojka Vranješa, 31:22.

Pogađa i Davidovac, nakon asistencije Feldina - 31:19.

Peta trojka Zvezde, prva Feldina i deset poena prednosti 29:19.

Zvezda ima sedam poena prednosti, nakon prve četvrtine.

Mornar je vodio poslije šest i po minuta igre 15:14, ali je domaćin serijom 9:0 okrenuo utakmicu u svoju korist.

Prva četvrtina

Prekida seriju Bakić - 23:17.

Serija Zvezde - 9:0 i osjetnija prednost, 23:15. Janković je lider domaćeg tima u ovim trenucima.

Ulazi Uroš Luković, a Pionir se ori od uvreda na njegov račun. Luković je bivši igrač Partizana.

Četvrta trojka domaćih igrača, druga Ročestija - 17:15.

Odlični Mornar vodi nakon šest i po minuta igre - 15:14.

Mićović, pa Vranješ, nakon kontre, ali Ročesti pogađa trojku, treću za Zvezdu.

Druga trojka Dobrića - 8:3.

Vranješ je pogodio tri bacanja.

Utakmicu je otvorila trojka Dobrića, atmosfera u Pioniru je vatrena, navijači Zvezde ispunili su dvoranu, biće teško gostima da izdrže pritisak sa tribina i kvalitetnog rivala.

Drugi finalista ABA lige biće poznat večeras, nakon trećeg duela polufinalne serije plej-ofa, između Crvene zvezde i Mornara.

Meč u Pioniru je nagrada za sve što su košarkaši tima iz Bara uradili ove sezone, za istorijski plasman među četiri najbolje ekipe regionalnog takmičenja i za blistavo izdanje u drugom meču polufinala, pobjedu nad velikim favoritom 88;84.

Prvi meč u seriji, Zvezda je dobila ubjedljivo na svom terenu 91:63.

Prvi finalista je Budućnost Voli, koja je sinoć u majstorici savladala Cedevitu.

