Hrvati nakon preokreta savladali Senegal, Švajcarci u formi

Druga provjera fudbalera Hrvatske pred Mundijal u Rusiji je bila rezultatski uspješna, ali tim Zlatka Dalića nije oduševio.

„Vatreni“ su u Osijeku savladali Senegal sa 2:1, donekle popravili utisak nakon poraza od Brazila u Liverpulu (0:2), ali daleko od toga da su oduševili.

Afrikanci su bili konkretniji, imali jednu odličnu šansu u prvom poluvremenu, a onda i poveli na Gradskom vrtu golom 20-godišnjeg napadača Rena Ismaile Sara u 48. minutu.

To je probudilo Hrvate, koji su srećno stigli do preokreta - izjednačio je Ivan Perišić u 63. minutu nakon što je lopta zakačila živi zid, a onda u 78. i stigli do pobjede pogotkom Andreja Kramarića. Napadač Hofenhajma je šutirao, lopta mu se odbila od noge Adama Kulibalija, a on zatekao na spavanju golmana gostiju Abdulaja Dijaloa.

Hrvati su tako sačiuvali sjajan učinak protiv afričkih ekipa, od kojih nikada nisu izgubili.

Švajcarska u dobrom raspoloženju ide u Rusiju. Nakon remija sa Španijom, savladala je Japan 2:0, golovima Rikarda Rodrigesa iz penala u 42. i Harisa Seferovića u 82. minutu.

