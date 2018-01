Hrvatska ubjedljiva protiv Srbije, Francuzi u finišu "slomili" Norvežane

Hrvatska je ubjedljivo savladala Srbiju u rukometnom derbiju na otvaranju Evropskog prvenstva - pred 12 hiljada navijača u Splitu, "kauboji" su slavili 32:22 u prvom kolu grupe A.

Domaćin je u prvih 20-ak minuta naišao na dobar otpor rivala, koji se hrabro suprotstavio favoritu i splitskoj publici, ali je u finišu poluvremena kvalitet hrvatskog tima došao do izražaja.

Izabranici Lina Červara odlijepili su se do poluvremena na 14:9. U nastavku su održavali razliku, da bi u posljednjih pet minuta došli do ubjedljivog trijumfa.

Po šest golova za Hrvatsku dali su Luka Stepančić i Manuel Štrlek, a isti skor imao je Petar Nenadić u srpskom timu.

Luka Stepancic , one of the best players of this game, aimed 6 times in to the goal, and so he scored 6 times in a row. 🇭🇷 @hrs.chf vs 🇷🇸 @rssrbije #CROSRB #hypnoticgame #ehfeuro2018 pic.twitter.com/5htvO8Chcn