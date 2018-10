Hvala Novoj M na montipajtonovskom spektaklu

Istorijski meč Crne Gore i Srbije i skandal kakav se ne pamti - duel na stadionu pod Goricom na TV Nova M (do prije četiri dana Pink M) prenosio je komentator iz Srbije?!

Ali, uredništvu televizije koja ima nacionalnu frekvenciju moramo da se zahvalimo što nam je priredila montipajtonovski spektakl, jer je Milo Lekić sa Sport kluba toliko pokušavao da priča ijekavicom da je ispadao smiješan.

Tako je za svega nekoliko minuta izgovorio sljedeće riječi: usljedila, lijep potez, zaletanja, uspeo, ovde, Crvena zvijezda...

Često je griješio i sa akcentima, miješao barski, beranski i cetinjski naglasak, a „hrabre sokole” je stalno oslovljavao sa „naši”.

Tako smo čuli sljedeće rečenice: „Dobro je, lopta je u naručju Danijela Petkovića”, „Naši momci nekako dobro znaju“, „Neko od naših momaka bi mogao da se nađe u njegovoj beležnici” (mislio je na Žozea Murinja, op. a)...

Poslije penala, nakon kojeg je u prvi mah rekao „Dobro je, nema penala”, prestali smo i da pratimo šta je sve govorio.

Ali, nije kriv Lekić, koji je prije utakmice u emisiji na Sport klubu pričao čistom ekavicom i rekao da će njegova ekipa svakako pobediti ili pobijediti, aludirajući na činjenicu da je porijeklom Crnogorac.

Kriv je onaj koji ga je „gurnuo u vatru” i dao mu nezahvalan zadatak da glumi ono što nije. I napravio ga klovnom...

Uzgred, Lekić se uključio tek u 7. minutu, a 20 sekundi ranije su se prvi put čuli crnogorski navijači, jer su mikrofoni bili postavljeni kod srpskih, pa smo slušali „U boj krenite junaci svi”, „Ko ne skače taj je Š.....”, „Kosovo”. Tek nakon toga „Crna Gora, ole”.

Nezabilježen presedan najavljen je već u septembru, kada su na televiziji koja ima nacionalnu frekvenciju u Crnoj Gori utakmice sa Rumunijom i Litvanijom prenosili takođe novinari Sport kluba.

Nova M i Sport klub su u vlasništvu istog giganta, „United group”, koji je vlasnik i kablovskog operatera Telemach.

Američka firma, koju je nedavno preuzeo britanski fond „BC partners”, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija i Evropskog prvenstva za područje ex-YU (bez Hrvatske) za 40 miliona eura.

S obzirom na pravilo Uefe da utakmice moraju da prenose televizije sa nacionalnom frekvencijom, a ne kablovske, prava su prenijeta na Pink M.

I tu dolazi do problema, jer je jednoj od četiri televizije sa nacionalnom frekvencijom u Crnoj Gori prepušten signal, ali je neko odlučio da komentator bude sa Sport kluba.

Zašto nije niko sa Pink M, tj. Nove M, koja ima sportsku redakciju sa dva novinara? To je već pitanje na koje bi odgovor trebalo da uredništvo te televizije, možda i da odgovara onome ko ga je postavilo. A svi znamo ko je to.

Zašto se dozvolilo da utakmicu Crna Gora - Srbija, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u našoj zemlji, prenosi čovjek iz Srbije? Takav apsurd je nezabilježen u istoriji sporta, na šta su ukazali i iz Fudbalskog saveza Crne Gore, ali ništa se nije promijenilo.

Neko će možda reći da to nije ništa strašno, da je to isti jezik, ali ostaje mnogo pitanja. Na kraju još samo jedno, i to hipotetičko - šta bi se, na primjer, dogodilo da utakmicu Hrvatska - Srbija iz Zagreba, recimo na HRT-u, prenosi komentator iz Beograda? Ili obratno...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (9 glasova)