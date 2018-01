I Mesi se poklonio Ronaldinju: Zauvijek zahvalan

@Ronaldinho, you brought a smile to everyone's face. It was impossible to love football and not be your fan. Thank you for the show. I hope you glide through life, like you glided through tackles. // @Ronaldinho, você trouxe um sorriso no rosto de todos. É impossível amar o futebol e não ser seu fã. Obrigado pelo show. Desejo que você consiga driblar todos os desafios da vida, assim como fez nos gramados.

A post shared by Pelé (@pele) on Jan 17, 2018 at 4:49am PST