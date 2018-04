Ibrahimović nakon spektakularnog meča: Čuo sam "Hoćemo Zlatana" ...i dao sam im Zlatana

Švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović imao je sjajan debi u dresu Los Anđeles Galaksija. Ibra je postigao dva gola za veliki preokret i pobjedu protiv Los Anđeles FC, koji je imao prednost od čak 3:0.

Nakon meča, Zlatan je u svom stilu prokomentarisao nastup na debiju.

"Čuo sam da navijači viču: Hoćemo Zlatana, hoćemo Zlatana. I dao sam im Zlatana. Dali su mi vjetar u leđa, ja sam im se odužio. Igrao sam 20 minuta, ali izgledalo je kao 40 mečeva. Osjećao sam 'džetleg', i već nakon prvog trčanja ponestalo mi je daha. Zato sam pomislio: Sljedeći put kad dobijem loptu, neću trčati, već ću odmah šutirati. Bio sam srećan kada se utakmica završila, jer ne znam da li bih mogao još da izdržim. Nakon četvrtog gola, pomislio sam: Zaustavite utakmicu, dosta je. Ne treba mi više adrenalina. Mogu da zamislim kako je sada našem protivniku - vodili su 3:0, a izgubili 3:4. Ali da su imali Zlatana, bilo bi obrnuto", rekao je Ibrahimović nakon meča.

"I think I heard we want Zlatan, we want Zlatan and I gave them Zlatan." pic.twitter.com/d8IYnDZmPd