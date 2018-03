Ibrahimović se oprostio od Evrope: Do kraja sedmice ide u Ameriku

Zlatan IbrahimoviĆ već je odigrao posljednju utakmicu za Mančester junajted i do kraja sedmice će objelodaniti da karijeru nastavi u američkoj MLS ligi, vjerovatno LA Galaksiju, javlja dobro obaviješteni ESPN.

Ibrahimović (36) nije odigrao ni minut od 26. decembra, kada se povrijedio na meču sa Barnlijem, a do kraja ugovora sa "đavolima" ostalo je još četiri mjeseca.

On je, međutim, dobio dozvolu Žozea Murinja da može da ode kad god hoće.

ESPN tvrdi da je Ibrahimović najbliži Los Anđelesu, ali da postoje i druge MLS opcije.

