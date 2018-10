Idi, ne vraćaj se više, od.... nas: Maradona poručio Mesiju da ostavi Argentinu

Leo Mesi još nije odlučio, makar ne javno, da li će više igrati za reprezentaciju Argentine.

Nakon Mundijala, nema ga na spisku privremenog selektora Lionela Skalonija, ali nema ni potvrde da li će se i kada vratiti.

Ako bude slušao Dijega Maradonu - neće.

"Šta bih rekao Mesiju? Da se ne vraća, da se povuče. Nema on šta da traži u nacionalnom timu. Rekao bih mu da svima, pa i meni kaže - od.... više", rekao je Maradona za "Klarin".

Najveći argentinski sin smatra da je Mesi dovoljno puta čuo da je kriv za sve...

"U redu, on je najbolji, ali nije krivac što nemamo rezultate. Naša U 15 selekcija izgubi, u medijima se piše o Mesiju, prvenstvo nam je neregularno, opet se provlači Mesi. Dokle više. Čudi me i da nas je do sada trpio", rekao je Maradona.

