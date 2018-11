Idol mu je bio Ševčenko, želio je da upozna Mesija, Anu Ivanović...

Stevan Jovetić juče je napunio 29 godina.

Rođendan je proslavio oporavljajući se od još jedne u nizu povreda, koje su ga spriječile, ili usporile, da pokaže sav raskošan repertoar, da dosegne još veće fudbalske visine...

Nekadašnji talenat podgoričke Mladosti, sadašnjeg OFK Titograda, koji je kao tinejdžer napustio Podgoricu i otišao u Partizan, ipak je napravio veliku karijeru, postao je evropski igrač, jedan od najvećih koje je Crna Gora ikada imala. Igrajući za Partizan, Fiorentinu, Mančester siti, Inter, Sevilju i Monako postigao je 99 golova u svim takmičenjima, pogađao je mreže u četiri od najjačih pet evropskih šampionata, što je malo kome uspjelo... Najbolji je strijelac i u istoriji crnogorske reprezentacije.

Jovetić je danas “pravi” fudbaler, a prije 11 godina je bio veliki talenat.

Podsjećamo se šta je sve govorio u intervjuu koji je dao “Vijestima”, 2. novembra 2007. godine, na dan kada je napunio 18 godina.

Tada je nosio dres Partizana, već je bio debitovao za seniorsku reprezentaciju Crne Gore, za njega su se interesovali veliki evropski klubovi....

- Želim prvo da me posluži zdravlje, a onda dolaze i fudbalski ciljevi. Želim duplu krunu sa Partizanom i nastupe u reprezentaciji. Tek onda želim da napravim transfer, ali ne mora da bude veliki. Važno mi je samo da igram, a ne da odem negdje gdje ću sjedjeti na klupi.

O tadašnjem interesovanju Mančester junajteda ser Aleksa Fergusona, izjavio je:

- Ne opterećujem se. Prije svega, ne znam koliko je to tačno, jer ne mora sve što napišu novine da bude istinito. U svakom slučaju, trudim se da me to ne poremeti. Igrač sam Partizana i 100 odsto posvećen klubu i obavezama.

O fudbalskim idolima i igračima sa kojima bi volio da zaigra u tandemu, kazao je:

- Ševčenko je moj idol, ali teško da ću ikad igrati sa njim. Ostaju Kaka, Mesi, Kristijano Ronaldo... Ima mnogo majstora. Tu su i moji vršnjaci, Dos Santos iz Barselone, Teo Volkot, Krkić...

Dan mu je prolazio...

- Ustajenje oko 10, odlazak na trening, ponekad teretana prije toga... Poslije treninga, obično zajednički ručak sa saigračima, pa odlazak kući, odmor. Uveče gledanje filmova, serija, slušanje muzike, šetnja sa svojima, igranje video-igrice na kompjuteru...

Na video-igrici, Jovetić je birao Barselonu.

- Uživanje je ‘igrati’ sa toliko majstora...

Navijao je, ipak, za druge klubove:

- Real Madrid i Milan su moj izbor!

Djelimično i zbog Mijatovića i Savićevića.

- Mijatović je bio moj prvi menadžer, veliki igrač i čovjek. Imao sam tremu kada je trebalo prvi put da pričam sa njim. Sada je direktor Reala i više ne može da obavlja menadžerski posao, pa se mnogo manje čujemo. Sa Savićevićem sam više u kontaktu, jer je na čelu saveza. Upijam sve njegove savjete.

Interesantan odgovor dao je na pitanje koga bi volio da upozna:

- Anu Ivanović! Jednom sam imao priliku, ali mi je bilo muka da joj priđem. Sljedeći put se neću ustručavati. Želim i da upoznam najveće fudbalere današnjice - Ronalda, Kaku, Mesija... Valjda će biti prilike.

371 utakmicu u karijeri odigrao je Stevan Jovetić, za Partizan, Fiorentinu, Mančester siti, Inter, Sevilju i Monako, kao i za reprezentaciju Crne Gore. Posigao je 99 golova na klupskom i 24 reprezentativnom nivou

