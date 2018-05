Igor Jovović: Veliki rezultati sa malim klubom

Igor Jovović u Njemačkoj gradi uspješnu trenersku karijeru - sa Mitldojčerom, koga je prošle godine uveo u elitni rang, premašio je očekivanja, šest kola prije kraja obezbijedio opstanak, pokazao da se kvalitetnim radom može suprotstaviti bogatijim klubovima Bundeslige...

“Ogroman uspjeh za Mitldojčer, znajući da mi dolazimo iz male sredine, da smo budžetski najslabija ekipa u ligi, i da smo u nekim prognozama na samom startu smo bili prvi favoriti za ispadanje. Mi smo imali komfornu sezonu, jer smo šest kola prije kraja ostvarili cilj, opstali u Bundesligi. Bili smo konkurentni, a veliki broj utakmica smo izgubili u završnici i na jednu loptu - što je proizvod manjka kvaliteta, rotacije, iskustva... Kada se sve sabere, ostavili smo povoljan utisak”, kazao je Jovović za Televiziju Vijesti.

Pred Mitldojčerom je veliki izazov naredne sezone.

Većina igrača je već napustila ekipu, tako da je pitanje u kojem će sastavu, klub, koji za njemačke standarde dolazi iz skromne košarkaške sredine, izgledati. Zato Jovović ne isključuje i da promijeni sredinu...

“Gotovo svi igrači odlaze iz kluba, veliki je posao pred nama u narednom periodu. Što se mene tiče, želio bih da klub ima malo veće ambicije i mogućnosti, jer, na kraju krajeva, igrači i prave trenere, a mi nismo u mogućnosti da angažujemo skupe igrače, već da dajemo priliku neafirmisanim, što, sa druge strane, donosi rizik”, kazao je Jovović.

“Ukoliko se u ovom kratkom period javi klub koji može da plati obeštećenje za mene, i ispuni moje ambicije napadanjem većih rezultata, spremam sam za razgovore i za mijenjanje sredine. Ako ne, moram da budem realan - u 36. godini u kontinuitetu učestvovati u BBL je iznad očekivanja”, kazao je Jovović.

Foto: www.mz-web.de

Bundes liga iz sezone u sezonu pravi ogroman napredak, polako ulazi u sam vrh evropske klupske košarke. Podatak da od naredne sezone klub koji igra u elitnom rangu mora da ima minimalan budžet od tri miliona eura, govori o stabilnosti i snazi njemačke košarke.

Recimo, za nastup u Evroligi minimalna sredstva su četiri miliona eura za sezonu.

“Oni jednostavno na kraju sezone kažu - za dvije godine interes nam je da minimalan budžet za timove bude tri miliona eura. Oni daju godinu prostora svim timovima da dobrim marketingom i organizacijom dostignu taj iznos... Sa druge strane su nemilosrdni - ukoliko niste u mogućenosti da to ispunite, ne daju nikakav prostor improvizaciji. Ko može, može – ko ne može, naredni klub, koji ispuni te uslove, igraće BBL. Kriterijumi su kod njih jasni i u sportu i u životu”, ističe Jovović.

Jovović, Radonjić, Šćepanović

U takvoj ligi rade tri crnogorska trenera – pored Jovovića, tu su Dejan Radonjić, koji je nedavno preuzeo Bajern, dok je Vlado Šćepanović prvi asistent u Brose Basketu.

“Mala Crna Gora ima tri trenera, od kojih su dvojica ‘head coach’, a jedan prvi asistent tima koji je igrao Evroligu - to je za ponos. Imamo dobre odnose. Prilično smo udaljeni, ali smo telefonski u kontaktu - da se posavjetujemo, pohvalimo ali i požalimo jedan drugom”, kazao je Jovović.

Bajern prvi favorit za titulu

U Bundesligi je finiš sezone, veliki je ulog, borba za trofej. Prvi favoriti su Bajern i Alba. Jovović ima svog favorita...

“Bajern sa Dejanom je prvi favorit. Oni su, i dok je Đorđević bio na klupi, igrali najbolju košarku, bili su prvi. Vidim da je Dejan podigao nivo treninga, sa ciljem da u plej-ofu budu pravi. Bamberg je dosta oscilirao cijelu godinu. Ne vidim da mogu napraviti iznenađenje, ali oni imaju to srce šampiona, znaju kako se osvajaju titule i ne smiju da se potcijene. Alba, igra konstantno, slobodno...I u finalu sa Bajernom mislim da će to biti prava rovoska borba”, rekao je Jovović.

Komplimenti Budućnosti

Jovović je sa posebnim interesovanjem ispratio istorijski uspjeh svog nekadašnjeg kluba Budućnosti, kojeg je vodio dvije sezone....

Nakon 15 godina Evroliga će se ponovo igrati u Podgorici...

“Čestitao sam ljudima iz organizacije, igračima sa kojima sam radio, a sa većinom jesam. To je istorijski uspjeh. Svi smo ponosni na momke. Svima je drago da se vrhunska košarka vratila u Podgoricu i da navijači mogu uživo da gledaju najbolje evropske timove i igrače”, kazao je Jovović.

Real se zasluženo vratio na tron

Pauzu nakon duge sezone Jovović je iskoristio da posjeti završni turnir Evrolige, u Beogradu. Real se zasluženo vratio na tron....

“Od prvog momenta vidjelo se da Real ima dosta raspoloženih igrača – sjajni individualci, koje je Dončić i povukao. Sve je išlo ka tome, da Real na kraju osvoji trofej”, kazao je Jovović.

Senzacionalni uspjeh Igora Kokoškova

Jovović je prokomentarisao i košarkašku vijest godine – postavljanje Igora Kokoškova na mjesto trenera Finiksa Sansa, kao prvog Evropljanina na klupi NBA tima..

“Taj uspjeh ima još veću težnu, jer u Americi postoji sistem kako se dolazi do te pozicije. Njegovi trenerski kvaliteti nisu sporni. On je potvrdio veliko znanje, autoritet, ličnost osvajanjem Eurobasketa, ali i ranije, kao prvi asistent u brojnim NBA klubovima. Mislim da je spreman. Ljudi su tamo dobro to analizirali, jer se u Americi ne radi ništa površno”, kazao je Jovović.

