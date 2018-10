Igraćemo napadački, imamo najbolji tim, problem je u glavama igrača

Budućnost je predstavila Branka Brnovića - sedmog trenera u posljednje dvije godine, otkada klub vodi uprava na čelu sa Žarkom Burićem, 23. u samostalnoj Crnoj Gori - ali i najveću klupsku legendu na klupi u posljednje vrijeme.

Brnović, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, bivši igrač Budućnosti, Partizana i Espanjola, reprezentativac SR Jugoslavije, nije, kako kaže, želio da bude trener u Crnoj Gori...

"To je je bila moja odluka, ali očiledno da je predsjednik imao dobru strategiju, a ja sam 'nasjeo', poručio je Brnović, koji će potpisati ugovor na dvije i po godine, do juna 2021.

"Burić mi je ponudio mjesto u upravnom odboru, vjerovatno sa ciljem da 'uskočim' na klupu ako se što desi. Uspjelo mu je, sada sam na klupi Budućnosti, našeg najvećeg kluba. Svakom je želja da bude trener Budućnosti, posebno nama koji smo igrali tu i napravili prve velike fudbalske korake".

Nakon 11 kola Budućnost je druga na tabeli, sa bodom manje od OFK Titograda, ali tabela nije problem - Podgoričani igraju konfuzno, čak i sa najboljim timom u ligi, slična priča ponavlja se iz sezone u sezonu. Da nije tako, Brnović ne bi bio čak treći trener ove sezone, nakon Zorana Govedarice i Radisava Dragićevića.

"Ne plašim se, četiri godine sam radio kao selektor, bilo je tu i dobrih i loših stvari, ali nikad nisam bježao od krivice. I budite sigurni, ako nešto krene loše, jedini krivac ću biti ja, a ne fudbaleri", ističe Brnović, koji priznaje da Budućnost, po imenima, ima najbolji tim u ligi.

"Budućnost ima najbolje igrače, ali oni očigledno ne pružaju koliko mogu. Neću da kažem da su moji prethodnici radili loše, ali očigledno nešto nije u redu sa glavama fudbalera - je li to pritisak ili nešto drugo, to treba da vidimo u narednih desetak dana, koliko imamo do prve utakmice. Imamo bivše reprezentativce, jednog sadašnjeg, nekoliko mladih, omladinskih... I niko ne može da me uvjeri da su jedan Draško Božović, ili Igor Ivanović, zaboravili da igraju fudbal. Niko ne može da mi kaže da je normalno da Budućnost ima takve napadače, a da je najbolji strijelac igrač iz veznog reda, sa tri gola", poručuje Brnović.

Budućnost mora da igra napadački...

"To je moje opredjeljenje, tako je bilo i kada sam bio selektor reprezentacije, nekada smo igrali i sa četiri špica, nekada je to upalilo, nekada ne, ali to je fudbal. Budućnost kao klub mora da igra napadački, pokušaćemo kroz posjed lopte da stvaramo šanse i da postižemo golove. Nisam selektirao ekipu, ali ne tražim alibije, Budućnost mora da se bori za titulu", ističe Brnović.

Sportski direktor Risto Lakić, koji je predstavio novog trenera, ističe da nije sve tako crno.

"Devet mladih igrača imali smo u protokolu na posljednjoj utakmici protiv Mornara. Nije lako uporedo praviti igrače i juriti trofeje, mi to pokušavamo, možda ne ide baš najbolje što se igara tiče, ali mi smo samo na bod od prvog mjesta, možda već u narednom kolu budemo prvi", kaže Lakić.

Burić: Mijenjaćemo trenere sve dok ne osvajamo titule

Branko Brnović je sedmi trener otkada je ova uprava, na čelu sa Žarkom Burićem, preuzela vođstvo kluba.

"Treneru želim puno uspjeha i nadam se da ćemo prestati sa praksom čestog mijenjanja trenera. Istina je da smo, otkada sam ovdje, promijenili sedam trenera, i da smo osvojili jednu titulu, i mijenaćemo trenere i dalje dok ne budemo stalno osvajali titule - to je naš cilj i ne ustručavamo se od toga".

Na pitanje da li to znači da će i Brnović biti smijenjen, ako ne osvoji titulu, Burić je odgovorio diplomatski:

"Naravno da moramo da imamo više razumijevanja za trenere koji su ponikli u klubu, koji su legende, poput Branka Brnovića. Oni nikako ne mogu da se tretiraju kao treneri koji dolaze sa strane".

