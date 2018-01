Igrači su se hvatali za glavu: Stravičan pad košarkaša Fenerbahčea

Američki košarkaš u Fenerbahčeu Džejms Naneli doživio je povredu, koja može da bude i teže prirode, nakon stravičnog pada poslije zakucavanja, koje je izveo na meču sa Baskonijom u Evroligi.

Naneli se uhvatio za obruč, ali nije uspio da se zadrži, već je pao na leđa svom težinom i bez "otpora".

Ne zna još kakva je povreda u pitanju, ali je dovoljno bilo vidjeti reakciju njegovih saigrača, koji su se odmah uhvatili za glavu...

Naneli je hitno prebačen u bolnicu...

"Naneli je dobro. U svjesnom je stanju, ali će ostati u bolnici na ispitivanjima i snimanju", kazao je potpredsjednik Fenera Ozan Balaban.

Prayers for James Nunnally.

We hope he is fine.pic.twitter.com/xJGsSBZ3M5