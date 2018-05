“Igrajmo za našu Mašu” u nedjelju u Sutomoru

U nedjelju, sa početkom u 15 sati, u organizaciji Škole odbojke ”Sutomore” biće organizovan jednodnevni humanitarni odbojkaški turnir, u kategorijama 2005/2006 i 2007. i mlađeg godišta, pod sloganom ”Igrajmo za našu Mašu”, za pomoć liječenju jedanaestomjesečnoj Maši Baošić iz Sutomora.

Maša je rođena sa atrezijom jednjaka, a nakon uspješne operacije, prebačena je na neanatologiju gdje je izgubila kiseonik, što je dovelo do velikog oštećenja mozga i dijagnostifikovana joj je celebralna paraliza. Za njeno liječenje potrebni su terapija i rehabilitacija na klinici Liv u Turskoj.

”Cilj ovog turnira jeste da jednogodišnjem malom borcu, Maši Baošić iz Sutomora ovakvim okupljanjem pomognemo i svi zajedno doprinesemo i omogućimo terapiju i rehabilitaciju na klinici Liv u Turskoj. Tokom trajanja ovog turnira u fiskulturnoj sali OŠ ”Kekec” biće izložena kutija u kojima će svi prisutni moći da doniraju novac za malu Mašu”, stoji u saopštenju rukovodioca Škole odbojke ”Sutomore” Anđele Abazović.

Osim domaćina Sutomora, učešće su potvrdili ŽOK Galeb iz Bara, OK ”Mrkojevići” iz Bara, OK Ulcinj i OK Lovćen sa Cetinja.

Raspored turnira

Pomoć maloj Maši može se pružiti slanjem sms poruke 19 na 14543 ili uplatom na žiro račun: 520-14716-62 ili devizni račun: 520042-8756-31.

