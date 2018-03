Iguain: Pozdrav mojim kritičarima

Gonzalo Iguain igra u odličnoj formi - postigao je deset golova na poslednjih deset mečeva u Juventusu. Odlične partije obezbijedile su Argentincu poziv za predstojeće prijateljske mečeve nacionalnog tima.

"Nadam se da ću iskoristiti ovu priliku. Vraćam se nakon šest mjeseci odsustva, to je znak da radim dobro i nadam se da će me selektor pozvati na Svjetsko prvenstvo. Moj posao je da igram fudbal, ne želim da pričam o svojim kritičarima. Pozdravljam sve koji su me kritikovali, i nadam se da su srećni, jer ja sigurno jesam", rekao je Iguain.

Iguain je u dresu "Gaučosa" postigao 31 gol na 68 mečeva, ali ga je selektor Sampaoli izostavio sa nekoliko posljednjih spiskova.

Argentina će igrati prijateljski duel sa Italijom i Španijom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)