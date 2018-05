Ikardi: Idem, ako klubu nijesam potreban

Napadač Intera, Mauro Ikardi kazao je da će o svojoj budućnosti u klubu razgovarati sa čelnicima neroazura na kraju sezone.

Argentinac se u više navrata povezivao madridskim Realom. Cijena Ikardija na tržištu iznosi 120 miliona eura.

"Ponavljam svake godine, pričaću sa klubom na kraju sezone. Ako je za tim dobro da ostanem, onda ću ostati. U suprotnom, potražiću novi klub. Uvijek činim ono što je najbolje za klub i ekipu. Kada se završi sezona razgovaraću sa čelnicima kluba i vidjeti šta je najbolje za njih", rekao je Ikard za Sky Sport Italia.

