Ikardi zaustavio Barselonu, Insinje donio bod Napoliju, Atletiko leti na krilima Grizmana

Senzacionalna pobjeda Crvene zvezde nad Liverpulom obilježila je četvrto kolo Lige šampiona, pa su u sjenci duela u Beogradu ostala tri derbija.

U Napulju nije bilo pobjednika, Napoli - PSŽ 1:1. Gosti su poveli golom Bernata, izjednačio je Insinje iz penala.

Istim rezultatom završen je i duel u Milanu, između Intera i Barselone. Malkom je doveo goste u vođstvo, Ikardi poravnao.

Atletiko je bio siguran protiv Borusije Dortmund 2:0.

Grupa A

Monako - Briž 0:4

Vanaken 12, 17 (penal), Vesli 24, Vormer 85,

Atletiko Madrid - Borusija Dortmund 2:0

Saul 34, Grizman 80.

Grupa B

Totenhem - PSV 2:1

Kejn 78, 89. - De Jong 2.

Inter - Barselona 1:1

Ikardi 87. - Malkom 83.

Grupa C

Crvena zvezda - Liverpul 2:0

Pavkov 22, 28.

Napoli - PSŽ 1:1

Insinje 62. (penal) - Bernat 45+2.

Grupa D

Porto - Lokomotiva Moskva 4:1

Erera 2, Marega 42, Korona 67, Otavio 90+3. - Farfan 59.

Šalke - Galatasaraj 2:0

Burgštaler 4, Ut 57.

Tok mečeva

89. minut - preokret na Vembliju - Totenhem vodi protiv PSV-a 2:1. Opet Kejn.

87. minut - Inter je brzo izjednačio, ko bi drugi do Mauro Ikardi.

83. minut - Barselona je povela protiv Intera, i to golom Malkoma.

80. minut - Atletiko - Borusija 2:0, Grizman ovjerava trijumf "kolćonerosa".

78. minut - Totenhem je izjednačio protiv PSV-a na 1:1, gol Harija Kejna.

62. minut - Napoli je izjednačio - Lorenco Insinje iz penala.

Prethodno su Bufon i Tijago Silva zajednički oborili Kaljehona.

Kanonada Napolija, još jedna odbtana Bufona...

Dvije velike šanse za Napoli, dvije sjajne odbrane Bufona, nakon šuteva Mertensa.

45+2. minut - Pari sen Žermen je poveo u Napulju. Huan Bernat je strijelac.

34. minut - gol u Madridu, Atletiko vodi protiv Dortmunda. Strijelac Saul.

Nema golova nakon furioznog početka. U Napulju, PSŽ opasniji, u Milanu, dvije prilike - Dembelea pred golom Intera i Asamoe.

Tri gola u prvih pet minuta.

Porto - Lokomotiva 1:0, Šalke - Galatasaraj 1:0, Totenhem - PSV 0:1.

Nastavlja se noć Lige šampiona.

Od 21 sat su tri derbija - u Milanu, Inter - Barselona, u Napulju, Napoli - PSŽ i u Madridu, Atletiko - Borusija Dortmund.

Senzacija na Marakani - Crvena zvezda je pobijedila Liverpul 2:0 u četvrtom kolu grupe C Lige šampiona.

Najveća pobjeda nekadašnjeg osvajača Kupa šampiona u modernoj fudbalskoj eri, vjerovatno najveća od Barija 1991. godine.

Vicešampiona Evrope srušio je Milan Pavkov, dvostruki strijelac, ali i sjajna igra cijelog tima, izuzetna defanzivna postavka, koja je potpuno razoružala moćni napad "redsa".

Liverpulu je sada ugrožen plasman u osminu finala, Zvezda je još u igri, bez obzira na ishod duela Napoli - PSŽ.

Borjan je odbranio šut Salaha u četvrtom minutu nadoknade.

Monako gubi 4:0 od Briža na svom terenu!!

Pokušao je Van Dajk - glavom preko gola.

Salah je sa 20-ak metara šutirao, a Borjan odbio u korner. Iz iste akcije, ponovo je Salah probao - lopta je zakačila desnu stativu.

Liverpul napada, ima loptu u nogama, kruži oko šesnaesterca, ali nema šansi pred golom Borjana...

Izmjena u Zvezdi, loša vijest za Ljubišu Tumbakovića - Filip Stojković mora da izađe iz igre zbog povrede.

Kraj prvog poluvremena: Zvezda golovima Pavkova vodi 2:0 protiv Liverpula. U Monaku, Klub Briž ima prednost od tri gola - 3:0.

GOOOOOL - Kakav gol Pavkova! Pogodio je sa 25 metara, Beker je bio nemoćan - Zvezda vodi 2:0.

2 - Liverpool have conceded more than once in the first half of a Champions League game for the first time since October 2014 (0-3 defeat v Real Madrid). Rustled. pic.twitter.com/Qz8lq4h6AC