Il Fenomeno ne može bez fudbala: Ronaldo kupuje Valjadolid

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Luis Nazario de Lima Ronaldo, u pregovorima je oko kupovine Valjadolida, pišu Marka i radio Kadena SER.

Španski list piše da će Brazilac za 30 miliona eura postati većinski vlasnik kluba sa "Zorilje". Taj iznos dovoljan je da novi član Primere pokrije dugovanja koja iznose 25 miliona eura.

Dolaskom Ronalda, propada mogućnost da klub preuzme meksički biznismen Ernesto Tinahero, sa kojim je već potpisan predugovor.

Ronaldo will buy Barça's last opponents, Real Valladolid, for 30 million euros. He will become their club president and major shareholder. [@ellarguero] pic.twitter.com/N0KhuuSB3H