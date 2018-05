Ima li riječi utjehe za Lorisa Karijusa: Žao mi je, izgubio sam finale

Loris Karijus pamtiće 26. maj 2018. i najveću utakmicu života kao noćnu moru i fudbalski košmar.

Njegove dvije katastrofalne greške otvorile su Realu put do pobjede nad Liverpulom u finalu Lige šampiona.

"Šta reći? Svi znamo šta se dogodilo, Loris zna šta se dogodilo. Nije lako i nije lijepo da se dogodi u ovakvom trenutku. Žao mi je zbog njega, on je fantastičan momak", kazao je Jirgen Klop.

"Kao čovjek, žao mi je Karijusa. Ovo će ga obilježiti za cijeli život. Potrebna mu je podrška saigrača u ovom trenutku, iako su svi svjesni da su njegove greške koštale poraza", rekao je bivši as Frenk Lampard.

Karijus je nakon meča u suzama izašao pred hiljade navijača Liverpula i molio ih da mu oproste.

"Žao mi je, nevjerovatno mi je žao. Znam što sam uradio - izgubio sam finale", kazao je Karijus.

Njemac dobija poruke podrške iz svijeta fudbala - prvi su se javili, neočekivano, Inter i Napoli.

💪 | @LorisKarius a bad night can happen to anyone, other successes are waiting for you in life! A hug from all of us at #FCIM